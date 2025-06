Illimity cede all’Opas di Ifis sciolto patto Passera su proposta premio 5%

L’operazione di Illimity Bank si avvicina alla conclusione, segnando un importante passo avanti nel consolidamento del controllo da parte di Banca Ifis. Dopo lo scioglimento del patto con Corrado Passera, l’opas si prepara a chiudersi il 27 giugno, con la promessa di una crescita significativa. Per motivare gli investitori, Banca Ifis ha deciso di rilanciare l’offerta economica, rendendo questa opportunità ancora più allettante e strategica.

L’Opas promossa da Banca Ifis su Illimity Bank si avvia verso il traguardo dopo lo scioglimento, il 26 giugno 2025, del patto di consultazione promosso da Corrado Passera, che controllava il 27,2% del capitale. La scadenza dell’offerta è fissata per il 27 giugno alle 17:30, con l’istituto guidato dalla holding La Scogliera pronto a consolidare il controllo minimo del 60%. Per incentivare l’adesione, Banca Ifis ha rilanciato l’offerta economica: superato il 90% di adesioni, ogni azionista riceverà un premio cash del 5% (0,1775 euro per azione). Vince l’offerta del premio al 5%. Nella seduta del 26 giugno sono state consegnate 17 milioni di azioni, portando l’adesione complessiva al 52,33% del capitale Illimity. 🔗 Leggi su Quifinanza.it