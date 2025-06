' ' I’ll be your mirror' ' la mostra multimediale nel Museo Archeologico di Santa Scolastica

Immergiti in un'esperienza unica con "I’LL BE YOUR MIRROR", la mostra multimediale nel prestigioso Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari. Mercoledì 2 luglio alle ore 20:00, scopri come tecnologia e arte si incontrano per riflettere sul nostro essere e sulla nostra storia. Un'occasione imperdibile per lasciarti affascinare e riscoprire il passato attraverso uno sguardo innovativo. Non mancare a questa straordinaria inaugurazione, un evento da vivere e condividere.

Mercoledì 2 luglio, alle ore 20:00, nel Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari (Via Venezia, 73), si inaugura I’LL BE YOUR MIRROR, una nuova mostra multimediale a cura di Angelo Ceglie, promossa dalla Città Metropolitana di Bari (ingresso libero solo per il giorno dell’inaugurazione). Un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

