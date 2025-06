Ilaria Salis aveva assaltato un gazebo della Lega procura chiede archiviazione per Salvini | Era diritto di critica

rilasciato una richiesta di archiviazione per Salvini, sottolineando che le sue dichiarazioni rientrano nel diritto di critica e non costituiscono reato. La vicenda evidenzia come il dibattito pubblico possa essere acceso senza oltrepassare i limiti della legalitĂ , lasciando spazio al confronto tra opinioni diverse in un contesto democratico. Un esempio di come la libertĂ di espressione sia un pilastro fondamentale, anche nelle polemiche piĂą accese.

Le frasi pronunciata dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sull'eurodeputata di Avs Ilaria Salis sono ascrivibili al diritto di critica. Le cose detto non sono state "particolarmente offensive" ne è stata travisata la realtĂ dei fatti. Si tratta del resoconto con cui la procura di Milano ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

