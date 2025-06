Il vescovo Livio Corazza | Come tanti alluvionati anch’io se piove ho paura Ma ci stimoli a reagire

Come tanti alluvionati, anch’io ho paura quando piove, ma il suo messaggio ci invita a reagire con speranza e solidarietà. Mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, ci ricorda che la città non è un’unica realtà, ma un tessuto di differenze e sfide. È fondamentale superare l’indifferenza per costruire un futuro più giusto e solidale, perché solo uniti possiamo affrontare le difficoltà e riscoprire la forza della comunità.

Mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, dal suo punto di vista come sta la città di Forlì? "Non c'è una sola Forlì. C'è la Forlì di chi pensa di star bene e una Forlì di chi, purtroppo, non sta bene. Chi pensa di star bene, spesso ignora chi sta male. E l'indifferenza tra questi due mondi non promette niente di buono, a lungo andare. E aumentano le persone che stanno male per tanti motivi. Il rapporto Caritas, sulle povertà e le risorse del 2024, ci indica chiaramente che ci sono tanti tipi di povertà, tutte in crescita, non sono solo quelle materiali: emergenza educativa, di cui le cosiddette baby gang sono un segnale, l'inverno demografico, la povertà di chi lavora, la solitudine degli anziani, la mancanza di alloggi.