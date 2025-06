Il vero fronte della NATO | convincere i popoli ad accettare il maxi-riarmo

Nel cuore dell’Europa, il fronte della NATO si prepara a una trasformazione senza precedenti, spinto da un riarmo massiccio e da una strategia che mira a rassicurare i popoli. Donald Trump, con il suo ritorno alla scena politica, ha segnato un punto cruciale: un accordo storico che coinvolge i paesi alleati nel potenziamento delle difese collettive. Ma qual è il vero obiettivo di questa corsa agli armamenti? La risposta potrebbe cambiare le sorti di un mondo in continuo mutamento.

L’Aja, 26 giugno 2024 – Donald Trump ha messo a segno un colpo grosso, il primo da quando si è insediato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato. Il presidente degli Stati Uniti – o “daddy” come lo ha chiamato il segretario generale Mark Rutte, che gli ha pure dedicato una lettera piena di elogi -, al termine del vertice NATO dell’Aja, ha ottenuto la sottoscrizione di un accordo vincolante che prevede l’aumento fino al 5% del PIL per le spese militari da parte di tutti i Paesi membri. Solo la Spagna, guidata dal socialista Pedro Sánchez, ha detto “no, grazie”, limitandosi al 2,1% del PIL, una cifra che le permette di rispettare i requisiti minimi senza svuotare le casse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

