Il turismo enogastronomico | Smartphone e impianti satellitari per innovare le aziende agricole

Il turismo enogastronomico sta rivoluzionando il modo in cui viviamo e promuoviamo le aziende agricole, grazie all’uso di smartphone e impianti satellitari all’avanguardia. Durante il Festival Agrofutura, un dibattito coinvolgente ha evidenziato come l’innovazione tecnologica possa diventare il motore dello sviluppo rurale, aprendo nuove frontiere di scoperta e crescita per il settore. Scopriamo insieme come queste strategie stanno trasformando il panorama agroalimentare italiano.

Al Festival Agrofutura, tenutosi ieri pomeriggio alle 18 nella bellissima cornice dell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, è stato affrontato (tra i vari argomenti) anche il tema de ’ Il Turismo Enogastronomico come motore di Sviluppo ’. A moderare l’intervento, davanti a ospiti illustri, personalità importanti e una platea gremita, il vicedirettore de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini. L’evento Agrofutura, organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e con il patrocinio del Comune di Cesena, si propone come punto di incontro tra istituzioni, imprese, mondo accademico e cittadini, con l’obiettivo di raccontare e costruire insieme il futuro dell’agroalimentare italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il turismo enogastronomico: "Smartphone e impianti satellitari per innovare le aziende agricole"

