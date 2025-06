Il Trono di Spade | un nuovo video dimostrerebbe la mancanza di sicurezza sul set

Un nuovo video proveniente dalle riprese de Il Trono di Spade solleva seri dubbi sulla sicurezza sul set, rivelando retroscena inquietanti di un incidente che ha coinvolto la controfigura Casey Michaels. La causa legale avviata dall’attrice mette in discussione le condizioni di lavoro e la tutela degli attori, mentre Deadline svela altri episodi simili, alimentando il sospetto di una gestione poco attenta. La verità dietro le quinte potrebbe cambiare per sempre la percezione della celebre serie.

Le fonti di Deadline hanno fatto emergere un video delle riprese della serie Il Trono di Spade che mostra i retroscena di un incidente. Casey Michaels ha fatto causa alla produzione della serie Il Trono di Spade dopo aver subito una frattura alla caviglia che ha posto fine alla sua carriera come controfigura e il sito Deadline ha ora pubblicato un articolo in cui si rivelano i dettagli di altri incidenti avvenuti sul set che sembrano confermare che c'erano problemi legati alla sicurezza durante le riprese. A occuparsi dell'ideazione e della realizzazione delle scene d'azione era Rowley Irlam, attualmente nel team del progetto prequel House of the Dragon.