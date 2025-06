Il Tour del Carlino arriva a Forlì dall’alluvione a sport e ballo liscio | racconti personaggi ed emozioni

Il Tour del Carlino arriva a Forlì per celebrare 140 anni di storia, cultura e passione. Un’occasione unica per incontrare lettori, testimoni di storie emozionanti e personaggi indimenticabili, tra ricordi e nuovi orizzonti. Stasera alle 18, nel cuore della città, si aprirà un dialogo coinvolgente tra sport, ballo liscio e racconti di vita, perché ogni emozione merita di essere condivisa. Non mancate all’appuntamento: la storia continua!

Forlì, 27 giugno 2025 – Il Carlino è pronto a celebrare i propri 140 anni anche a Forlì. Stasera alle 18 l'appuntamento con i lettori e le istituzioni è nel cuore della città, a pochi passi dalla centralissima piazza Saffi, all'altezza dei civici 2 e 4 di corso della Repubblica, sotto il porticato della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, che è nostro partner nell'iniziativa (che ha anche il patrocinio del Comune di Forlì ed è sostenuta dagli sponsor locali Cna Forlì-Cesena e Confesercenti Forlì). Sfoglia lo speciale Dopo i saluti del presidente della Bcc Giuseppe Gambi, entreremo nel vivo con un cocktail di informazione, storie, personaggi, emozioni.

