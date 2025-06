Il Torneo delle Frazioni di Montignoso entra nel vivo Panaino e Monaco decidono i playoff Cervaiolo approda in semifinale Cinquale parte forte poi si arrende

Il torneo delle frazioni di Montignoso entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese. Panaino e Monaco brillano con decisione ai playoff, mentre Cervaiolo conquista la semifinale in un match avvincente contro Cinquale, che si arrende solo nel finale. La sfida tra queste frazioni ci tiene col fiato sospeso: scopriamo insieme i dettagli di questa emozionante corsa verso la vittoria!

Cervaiolo 2 Cinquale 1 CERVAIOLO: Di Biagio, Favret, Monaco, Coda, Sacchetti, Mustone, Panaino, Boccardi, Martinucci, Navari, Tognocchi. A disp. Picconcelli, Rustighi, Pucciarelli, Conte, Maggiani. All. Ernesto De Angeli. CINQUALE: Mariani, Gabrielli J., Grassi, Sbarra, Ramacciotti, Gabrielli L., Baldoni, El Hadoui, Verona, Erpen, Orlacchio. A disp. Masini, Ciuca, Cherubini, Mulinacci, Baldi Mat., Traggiai. All. Graziano Benedetti. Marcatori: 12’ El Haduoi (Cinquale), 14’ Panaino (Cervaiolo), 69’ Monaco (Cervaiolo). MONTIGNOSO – Secondo playoff e seconda vittoria in rimonta. Emozioni forti allo stadio “Del Freo“ della Renella dove il XX Torneo delle Frazioni di Montignoso ha regalato un’altra serata di calcio intenso e di alto livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Torneo delle Frazioni di Montignoso entra nel vivo. Panaino e Monaco decidono i playoff. Cervaiolo approda in semifinale. Cinquale parte forte poi si arrende

The Montignoso Fractions Tournament gets going. Panaino and Monaco decide the playoffs. Cervaiolo reaches the semifinals. Cinquale starts strong then surrenders.

