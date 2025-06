Il tornante diventa una trappola per il camion | lungo lavoro per liberarlo

Un tornante stretto e insidioso si è trasformato in una vera e propria trappola per un camion sul passo del San Pellegrino. La manovra di curva si è rivelata impossibile, bloccando completamente la strada e causando un intervento di emergenza. La situazione richiede ora un lavoro delicato e preciso per liberare il veicolo e ripristinare la viabilità, dimostrando quanto la natura possa mettere alla prova anche i più esperti.

Castiglione Garfagnana, 27 giugno 2025 – Un camion è rimasto intrappolato in un tornante. Accade sul passo del San Pellegrino nella giornata di venerdì 27 giugno. Il Tir ha provato a curvare, ma è stato impossibile. La strada si è così completamente bloccata. Il camionista ha quindi chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Polizia Locale dell'Unione Comuni Garfagnana oltre alla Polizia Provinciale per gestire il traffico. "L'intervento di rimozione durerà tutto il pomeriggio fino a tardi – spiega un comunicato del Comune di Castiglione Garfagnana – Chi proviene dall'Emilia-Romagna può raggiungere il paese di San Pellegrino in Alpe, ma non proseguire oltre.

