Il tempo di viaggio di 232 pagato dal datore di lavoro rappresenta un elemento cruciale nelle relazioni professionali, spesso oggetto di interpretazioni e controversie. La recente sentenza della Cassazione ha chiarito ancora una volta i diritti del dipendente, evidenziando come malintesi possano compromettere il rapporto di lavoro. Una corretta comprensione di queste norme è fondamentale per tutelare entrambe le parti e garantire un ambiente lavorativo equo e trasparente.

Malintesi ed equivoci non sono mai un buon ingrediente per una proficua prosecuzione del rapporto di lavoro. Il dipendente ha ovviamente diritto a essere retribuito così come previsto nel suo contratto individuale, ma al contempo può essere destinatario di ulteriori compensi non legati direttamente a una mansione. Lo ha spiegato la Cassazione con una sentenza dell’anno scorso, la cui portata è attualissima proprio per le precisazioni che ha offerto ad aziende e dipendenti. Il tempo di viaggio va stipendiato e calcolato in busta paga. Perciò il dipendente che usando la vettura aziendale-si sposta dalla sede di lavoro al luogo in cui andrà a svolgere la prestazione, può rivendicare in giudizio quanto spettante – qualora l’azienda non versi tutto il dovuto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il tempo di viaggio è pagato dal datore di lavoro: la sentenza

