il tecnico fucecchiese massimiliano alvini verso la panchina del frosinone

una collaborazione consolidata e condividono la stessa visione vincente. Con questa alleanza strategica, il Frosinone punta a rilanciare le proprie ambizioni e tornare ai vertici del calcio italiano, affidandosi al talento e alla determinazione di un tecnico che conosce bene le sfide della Serie B. La nostra community si prepara a seguire con entusiasmo questa nuova avventura!

Sembrerebbe durare poco il periodo da disoccupato di Massimiliano Alvini (nella foto). Il tecnico fucecchiese ha allenato il Cosenza in Serie B, senza riuscire a evitare la retrocessione. Una grande esperienza nella serie cadetta e anche il suo futuro pare sarà in questa categoria: sembra sia proprio lui il candidato numero uno per la panchina del Frosinone, che ha da poco nominato Renzo Castagnini direttore sportivo. Castagnini e Alvini hanno già lavorato insieme in passato e anche per questo motivo il Frosinone sembrerebbe convinto della scelta di prenderli entrambi. Resta però la questione legata al contratto del tecnico di Fucecchio, che è legato al Cosenza fino al giugno 2026: sotto questo punto di vista, le due parti stanno lavorando per svincolarlo anzitempo e fargli intraprendere il nuovo percorso come allenatore dei ciociari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net