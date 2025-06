Il teatro romano gli sbancamenti in Maddalena il calcio | il consiglio comunale di giugno

I dubbi e le perplessità sollevate durante la seduta consiliare di giugno riflettono l’importanza di un dibattito aperto e trasparente. Tra il recupero del Teatro Romano, gli sbancamenti sul Monte Maddalena e la sorte del Brescia Calcio, si delineano questioni che coinvolgono il futuro della città e dei suoi cittadini. Un confronto che promette di essere solo all’inizio di un percorso più ampio e partecipato.

Le perplessità in relazione al progetto di recupero del Teatro Romano, gli sbancamenti sul Monte Maddalena, l'incerto destino del Brescia Calcio: sono questi i temi che hanno dominato la prima ora della seduta consiliare di giugno, tra interrogativi, chiarimenti e qualche scintilla. I dubbi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Il teatro romano, gli sbancamenti in Maddalena, il calcio: il consiglio comunale di giugno - La seduta ha visto anche la nomina della nuova Garante per i detenuti e l'approvazione della nuova convenzione con Aler per la gestione degli alloggi popolari

