Il Team Smiraglia chiude la stagione in bellezza | arrivano 7 medaglie all' Open ' Trofeo del Mare'

Il team Smiraglia chiude la stagione in grande stile, conquistando ben 7 medaglie all'Open Trofeo del Mare a Cattolica. Dopo un anno ricco di sfide, successi e dedizione, gli atleti si sono distinti in una competizione che ha visto la partecipazione di ben 44 società. Questa performance straordinaria testimonia il talento e la determinazione di un team che, anche prima della pausa estiva, brilla ancora di più. Ed anche questa gara ha confermato che gli atleti del...

