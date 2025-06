Il SUV YU7 della cinese Xiaomi fa tremate la Tesla | quasi 300 mila ordini in un’ora Il titolo vola nella Borsa di Hong Kong

Il nuovo SUV elettrico YU7 di Xiaomi sta rivoluzionando il settore automobilistico: con quasi 300.000 prenotazioni in appena un’ora, l’azienda cinese sfida direttamente Tesla e fa impennare il titolo alla Borsa di Hong Kong. Un lancio clamoroso che promette di cambiare le regole del gioco, aprendo la strada a un futuro dominato dalle vetture a batteria di Xiaomi, pronte a conquistare il mondo.

Roma, 27 giugno 2025 - Con oltre 289.000 prenotazioni nella prima ora dopo il lancio ufficiale, il nuovo SUV elettrico, YU7, della cinese Xiaomi, fa tremare il mercato automobilistico a batterie, per adesso cinese poi in futuro quello internazionale. La YU7 è il secondo modello dell'azienda cinese, ora è il primo concorrente delle vetture di Elon Musk. Infatti con ha un prezzo di partenza di 253.500 yuan (35.358 dollari o 30.188 euro) nella versione base, è pronta a fare lo sgambetto nel mercato cinese a modelli come la Tesla Model Y, che tra gennaio e maggio di quest'anno ha toccato le 127.737 unità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il SUV YU7 della cinese Xiaomi fa tremate la Tesla: quasi 300 mila ordini in un’ora. Il titolo vola nella Borsa di Hong Kong

