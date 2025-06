Il suo corpo trovato così Era scomparso da una settimana il drammatico annuncio proprio ora

Una triste notizia scuote Bernareggio: dopo una settimana di angoscianti ricerche, il corpo di Silvio Benvegnù, 85 anni, scomparso lo scorso venerdì, è stato ritrovato senza vita lungo il fiume Adda a Paderno. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione e speranze di un lieto ritorno, ma purtroppo la verità è un'altra. La scoperta mette fine a un doloroso dolore, lasciando la comunità sgomenta e in lutto.

È stato ritrovato senza vita Silvio Benvegnù, l' 85enne scomparso da Bernareggio, in provincia di Monza, dallo scorso venerdì. Il corpo dell'uomo è stato scoperto nella serata di ieri, in mezzo agli arbusti lungo il fiume Adda, nel territorio del vicino comune di Paderno. Il ritrovamento ha posto fine a una settimana di intense ricerche. Benvegnù era stato visto per l'ultima volta venerdì 20 giugno, al supermercato Conad di via Roma a Bernareggio, dove viveva con la moglie e il figlio. Dopo la sua scomparsa, la famiglia aveva presentato denuncia e subito erano partite le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto forze dell'ordine e protezione civile.