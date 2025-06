Il sostegno alla Palestina al Mondiale per Club sta diventando sempre più esplicito

Il sostegno alla Palestina al Mondiale per Club sta assumendo un rilievo sempre più evidente, con gesti e messaggi che attirano l’attenzione di tifosi e media. Questa tendenza, alimentata dalla diffusione della campagna ‘Show Israel the Red Card’, sembra sfidare le normali dinamiche sportive, soprattutto considerando che il torneo si svolge negli Stati Uniti. Un dettaglio che rende ancora più interessante questa escalation di solidarietà, portando alla ribalta questioni geopolitiche e sociali di grande attualità.

Al Mondiale per Club sta diventando sempre più facile vedere gesti di sostegno per la Palestina. Una notizia che forse non sembra sorprendente, considerando l’enorme successo della campagna ‘Show Israel the Red Card’ negli stadi di tutto il mondo in questi ultimi mesi, se non fosse per un dettaglio: il Mondiale per Club si gioca negli Stati Uniti. L’amministrazione di Donald Trump si è fatta notare in particolare per la durezza contro i manifestanti pro-Pal. Lo scorso aprile uno studente dell’Università di Cincinnati è stato arrestato per aver mostrato una bandiera palestinese, mentre a inizio maggio dozzine di attivisti sono stati presi in custodia dalla polizia di New York dopo una protesta alla Columbia. 🔗 Leggi su It.insideover.com