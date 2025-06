il sondaggio fdi ancora in testa

Ultimo sondaggio politico, che conferma il trend di una leadership stabile per Fratelli d’Italia. Con il 29%, il partito di Giorgia Meloni si mantiene saldo in testa, mentre il Partito Democratico si avvicina, attestandosi al 23,5%. La scena politica italiana si mostra ancora molto frammentata e dinamica, lasciando presagire un futuro incerto e ricco di sfide. Ma quali sono le vere implicazioni di questa fotografia?

Se ci si recasse oggi alle urne per le elezioni politiche, Fratelli d’Italia si confermerebbe primo partito con il 29%, con un vantaggio di poco più di 5 punti sul Partito democratico attestato al 23,5%. Al 12% il Movimento 5 Stelle. In lieve calo, gli altri due partiti di governo, Forza Italia all’8,9% e la Lega all’8,6%. Alleanza Verdi Sinistra avrebbe il 6,5%, mentre gli altri partiti resterebbero sotto il 3%. È la fotografia scattata dal Barometro Politico dell’ Istituto Demopolis per Otto e Mezzo (La7). Dal giugno scorso, pur perdendo un punto nelle ultime settimane, resta stabile il consenso al partito della premier Giorgia Meloni, che passa dal 28,9% delle Europee al 30% del marzo scorso, per attestarsi ora al 29%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net