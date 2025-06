Il sogno diventa realtà Meta Catania di nuovo campione d' Italia | Napoli battuto nella bolgia del PalaCatania

Il sogno diventa realtà: la Meta Catania alza nuovamente il trofeo di campione d’Italia, battendo il Napoli in una Gara 2 emozionante al PalaCatania. Con 5.000 tifosi in delirio e un’atmosfera infuocata, la squadra ha dimostrato ancora una volta il suo valore e la sua determinazione. Questa vittoria, frutto di impegno e passione, segna un traguardo storico:…

Il sogno è diventato realtà, di nuovo. La Meta Catania è campione d'Italia per il secondo anno consecutivo, confermandosi al termine di una scoppiettante Gara 2 contro il Napoli. Al PalaCatania esplode la festa: finisce 3-2, in un palazzetto infuocato con 5.000 tifosi in delirio che hanno spinto.

