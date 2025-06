Il sindaco Mastella | Profondo cordoglio per la scomparsa di monsignor Mainolfi

un'impronta indelebile nel cuore della comunità, ispirando con la sua fede, saggezza e dedizione. La perdita di monsignor Mainolfi rappresenta un momento di grande dolore, ma anche di riflessione sul suo straordinario esempio di vita e servizio. Con rispetto e commozione, ci uniamo al cordoglio e ricordiamo con gratitudine tutto ciò che ha fatto per Benevento e non solo.

" Apprendo con sincero dolore e profondo cordoglio la notizia della morte di monsignor Pasquale Maria Mainolfi (LEGGI QUI): è stato per me un amico vero e un riferimento spirituale importante e ha dato alla vita ecclesiale, sociale e culturale della Città un contributo di elevatissima fattura", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. " Nei suoi quarantadue anni di sacerdozio, ha lasciato un'impronta incancellabile, tanto nelle parrocchie dell'Addolorata, di Sassinoro e quindi di San Gennaro, quanto nelle istituzioni culturali e nelle multiformi attività nelle quali la sua rara brillantezza culturale gli ha permesso di distinguersi.