Il sindaco di Rivalta parla dell' omicidio di Assunta Carbone il marito si è tolto la vita questa mattina la comunità torinese è sgomenta

La tragica vicenda di Assunta Carbone e del marito, che si è tolto la vita questa mattina, scuote profondamente la comunità torinese. Rivalta piange due perdite così drammatiche in un breve lasso di tempo, lasciando un dolore immenso e domande senza risposta. In un momento di grande sconforto, l'intera comunità si unisce nel cordoglio, cercando di trovare conforto e speranza. La solidarietà e il supporto sono più che mai necessari per superare questa dolorosa perdita.

" Q uesta è una tragedia che colpisce una famiglia di Rivalta molto conosciuta, che tra l'altro un anno e mezzo fa ha perso un altro componente in maniera improvvisa. É una tragedia che lascia sgomenta un'intera comunità che si stringe intorno alla famiglia di Susy. Purtroppo non possiamo accettare che in questo mondo e in questo tempo, in Italia e a Rivalta, si possa ancora assistere a tragedie di questo tipo". Così Sergio Muro, sindaco di Rivalta, nel Torinese, dove il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento in una palazzina di via XXV Aprile: in corso gli accertamenti dei carabinieri.