Il silenzio che spaventa 400mila bambini con disturbi del linguaggio Gli esperti | Dopo i 3 anni può essere troppo tardi senza diagnosi precoce rischio depressione e bullismo

Il silenzio che spaventa nei piccoli con disturbi del linguaggio rappresenta una vera emergenza sociale. Oltre 400mila bambini italiani vivono in un'ombra silenziosa, rischiando di affrontare difficoltà enormi senza una diagnosi precoce. Gli esperti avvertono: intervenire dopo i tre anni può essere troppo tardi, con conseguenze devastanti come depressione e bullismo. È fondamentale agire tempestivamente per cambiare il destino di questi bambini e restituire loro la voce.

Oltre 400mila bambini vivono nel silenzio. Non per scelta, ma per un disturbo primario del linguaggio che li condanna all'invisibilità sociale. Il 15% dei piccoli tra i 2 e 3 anni parla poco o nulla, e per uno su quattro questo silenzio si trasformerà in una condanna a vita: difficoltà scolastiche, isolamento sociale, depressione e ansia in età adulta.

