Il ' sì' di Jeff e Lauren i Bezos sposi alla Cini a Venezia

Il romanticismo avvolge Venezia: Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno celebrato il loro amore nella suggestiva cornice della Fondazione Cini, tra segretezza e magia. La cerimonia, riservata e intima, ha visto tra gli invitati emozionanti momenti di musica e gioia. Fuori delle mura, l’attesa cresce, alimentando il mistero su questa unione da sogno, che si conclude con un sì memorabile e un nuovo capitolo per gli sposi.

Si sono detti 'sì' e scambiati le fedi nuziali Jeff Bezos e Lauren Sanchez, da questa sera ufficialmente marito e moglie, con una cerimonia nella Fondazione Cini dell'Isola di San Giorgio a Venezia, blindata e inaccessibile alla stampa e ai fotografi. Della cerimonia delle nozze si sa per ora poco, se non che a dare il via ai festeggiamenti è stato Matteo Bocelli (figlio di Andrea) che ha cantato 'Can't help falling in love'. Fuori delle mura della 'Cini', ed in laguna, le barche con i fotografi e gli operatori in attesa di una foto opportunity. Le indiscrezioni della vigilia parlavano di un finale con i fuochi artificiali, che per adesso non si sono visti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net