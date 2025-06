Il sentiero pieno di cascate a 40 minuti da Roma | è uno dei luoghi più belli del Lazio

Se cercate una fuga dalla calura estiva, le cascate di Rioscuro a Cineto Romano sono il rifugio perfetto. A soli 40 minuti da Roma, questo angolo di paradiso nel Lazio offre un'oasi di pace immersa nella natura, dove il suono delle cascate e la frescura dell'acqua rigenerano corpo e mente. Un’escursione ideale per una giornata all’insegna del relax e della scoperta, pronto a sorprendervi con la sua bellezza incontaminata.

