Il salone di Pitti filati 97 Prato presenta la filiera dei terzisti certificati | Grs per sette aziende

Sono 31 le aziende pratesi che parteciperanno alla 97esima edizione di Pitti Filati alla Fortezza da Basso dal primo al tre luglio incentrata sulle collezioni autunno-inverno 2026-2027. Come sempre a queste si aggiungono altre aziende del distretto, per lo più maglifici, ma anche di altri settori. Ancora una volta quindi la presenza delle imprese pratesi nella fiera - la più prestigiosa del mondo per il settore - è molto forte, ben superiore a un terzo del totale: un chiaro segnale dell’eccellenza dei filati pratesi nel contesto internazionale. Purtroppo anche un comparto così specialistico come quello dei filati per maglieria non sfugge all’impasse che colpisce il mondo della moda: i dati rilevati dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord per il primo trimestre 2025 indicavano rispetto allo stesso periodo del 2024 una diminuzione dei livelli di produzione del -4,9%. 🔗 Leggi su Lanazione.it