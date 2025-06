Il sacrificio del brigadiere Nannetti

Il sacrificio del brigadiere Nannetti è un esempio di coraggio e dedizione che rimane nel cuore di Busto Arsizio. La sua targa, posta in via Cavour, testimonia il valore di un uomo che, intervenendo per proteggere i cittadini, ha dato la vita per la sicurezza di tutti noi. Ricordarlo significa onorare la sua memoria e l’esempio di integrità che ci lascia. Un gesto che merita di essere sempre ricordato e celebrato.

C’è una lapide in via Cavour 2, a qualche centinaio di metri dallo storico cortile della Galleria Boragno, in via Milano, dove si è consumato l’ omicidio di Davide Gorla. Quella lapide dal 1996 ricorda il sacrificio del brigadiere dei Carabinieri Francesco Nannetti, classe 1926, in servizio dal 1953 a Busto Arsizio, che perse la vita il 3 luglio1956, quando intervenne in via Cavour per fermare un assassino e fu colpito a morte. Fu decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile e di Medaglia d’Argento al Valor Militare per l’atto di eroismo compiuto. Il Comune di Busto Arsizio, nel 1962, gli ha intitolato una via nella zona dell’Ospedale, nel 1996 è stata collocata la lapide. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sacrificio del brigadiere Nannetti

In questa notizia si parla di: sacrificio - nannetti - brigadiere - valor

Il sacrificio del brigadiere Nannetti.

Il sacrificio del brigadiere Nannetti - C’è una lapide in via Cavour 2, a qualche centinaio di metri dallo storico cortile della Galleria Boragno, in ... Secondo ilgiorno.it

Omaggio al sacrificio del brigadiere (ilsb) - informazione.it - Venerdì mattina alla sede del comando provinciale dei carabinieri di Rovigo il questore di Rovigo, Eugenio Vomiero, con una rappresentanza della polizia di ... Lo riporta informazione.it