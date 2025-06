Il ritorno di Lorenzo Fragola dopo la depressione e la frecciata su Fedez | Pessimo

Dopo la vittoria a X Factor e un rapido successo, Lorenzo Fragola ha affrontato una lunga pausa di tre anni, segnato da sfide personali e il doloroso lutto per la perdita del padre. Ora, tornato con il nuovo singolo "1XTE1XME" al Tim Summer Hits, mostra una rinascita artistica e personale. La sua storia dimostra come si possa superare il buio e ritrovare la forza di brillare ancora più forte. Ma l’ultimo capitolo della sua evoluzione riserva ancora sorprese...

Dopo la vittoria di X Factor ad appena 19 anni, nel 2014, e il successo raggiunto velocemente, Lorenzo Fragola si è preso una pausa lunga tre anni dalle scene, per ricomparire con il singolo 1XTE1XME, cantato per la prima volta sul palco del Tim Summer Hits. Nel mezzo, un momento davvero difficile cantautore catanese, che nel 2022 ha persino pensato di lasciare la musica, complice un grave lutto che lo ha colpito, la perdita del padre Davide, scomparso nell’agosto 2021 dopo una lunga malattia, che lavorava nella Squadra Mobile di Catania, il primo a credere nel talento musicale del figlio. Un colpo durissimo per Fragola, che in un post del 2022 si era lasciato andare a uno accorato sfogo: “Quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite”. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it