Il ristorante Da Rino fa 60 anni tre generazioni di impegno

Dal cuore di Pisa, il Ristorante Da Rino celebra un traguardo straordinario: 60 anni di passione, tradizione e innovazione. Tre generazioni si sono succedute, portando avanti con orgoglio l’eredità della signora Mariella e di Rino Marcato, trasformando un piccolo locale in un’icona della ristorazione pisana. Un percorso ricco di storie, sapori autentici e dedizione che continua a deliziare i palati. Un vero simbolo di eccellenza culinaria e famiglia.

Pisa, 27 giugno 2025 – Era il 4 aprile 1965, esattamente la domenica di Pasqua, quando la signora Mariella Romboli, allora 19enne, insieme al marito Rino Marcato servì i primi piatti ai clienti del Ristorante Da Rino. Una vera istituzione della ristorazione pisana, lungo via Aurelia Nord, tramandata prima ai figli e poi ai nipoti, che hanno proseguito quella che negli anni è diventata una vera e propria missione fino ad arrivare a 60 anni di attivitĂ . Un traguardo festeggiato in grande stile e celebrato con un riconoscimento consegnato alla famiglia Marcato dal presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, presente con il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, l'assistente del Direttore Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio e l'assessore al Commercio Paolo Pesciatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ristorante Da Rino fa 60 anni, tre generazioni di impegno

In questa notizia si parla di: anni - rino - ristorante - generazioni

Roberto Bardella ucciso dai narcos in Brasile, il cugino Rino Polato torna a Rio dopo 8 anni: «Così il dolore è diventato solidarietà » - Roberto Bardella è stato ucciso dai narcos in Brasile. Il suo cugino Rino Polato, tornato a Rio dopo 8 anni, ha visitato il luogo del massacro per rendere omaggio e trasformare il dolore in solidarietà .

Anche quest’anno ci salutiamo come si deve prima della pausa estiva… con una cena tutti insieme, vista mare e piedi nella sabbia! ? Dove: Ristorante Da Jerry – Via Reno, 52 (sulla spiaggia) Ca' di Valle, Cavallino Treporti (VE) Quando: Venerdì 18 lu Vai su Facebook

Una storia lunga tre generazioni: il Ristorante Da Rino festeggia 60 anni di attività ; Rino Tommasi, le curiosità del giornalista: la fretta al ristorante, i quaderni compilati a mano, il completo schizzato dal sangue; Tre generazioni in cucina festa dai “Fratelli Catarsi”.

Il ristorante Da Rino fa 60 anni, tre generazioni di impegno - Confcommercio e il Comune omaggiano l'attività con una targa commemorativa ... lanazione.it scrive