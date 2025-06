Il Rione Cassero fa il bis consegnata la Coppa Capitini per il miglior Corteggio Storico

Il Rione Cassero conquista ancora una volta il cuore di Arezzo, portando a casa la prestigiosa Coppa Capitini per il miglior Corteggio Storico nel Palio dei Rioni 2025. Un risultato che celebra tradizione, passione e maestria, consacrando il rione come protagonista indiscusso di questa storica manifestazione. Con questo traguardo si chiude un anno ricco di emozioni e impegno, lasciando il segno per le future edizioni.

Arezzo, 27 giugno 2025 – . “Con la premiazione del Rione Cassero per il miglior corteggio del Palio dei Rioni 2025 si chiude il programma dell’anno paliesco”. All’indomani della proclamazione della vittoria del Rione Cassero, annunciata dallo speaker il giorno del Palio poco prima dell’ingresso dei cavalli in pista, il sindaco Mario Agnelli, che per l’occasione ricopriva anche la veste anche di presidente dell’Ente Palio CittĂ di Castiglion Fiorentino, ha consegnato nelle mani del presidente bianco-azzurro, Michele Falomi, l’ambita coppa del Capitini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Rione Cassero fa il bis, consegnata la Coppa Capitini per il miglior Corteggio Storico

