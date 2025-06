il ricordo dolceamaro del pierino del cinema italiano da parte della sorella patrizia tra fellini e un rapporto mai pienamente ricucito

Il ricordo dolceamaro del Pierino del cinema italiano rivive attraverso le parole di Patrizia, sorella affettuosa e testimone di un legame complesso e mai del tutto ricucito. Tra Fellini e i momenti condivisi, emerge un’immagine di un uomo che, tra successi e fragilità, ha lasciato un segno indelebile nelle vite di chi lo ha amato. Un ricordo che ci invita a riflettere sulle sfide dell’amore e della fama, perché...

«U ltimamente ci eravamo un po' persi ma a marzo siamo stati ad un compleanno insieme e siamo stati felici. Le strade si sono un po' divise, la moglie ce lo ha portato un po' via. Prima era come noi e anche se aveva il successo non aveva grilli per la testa. I miei figli e mio marito hanno lavorato con lui nei film di Pierino. Poi ha trovato l'amore della sua vita e ci ha allontanato a tutti. Lui stava male ma lei lo voleva lasciare. Da piccolo lavorava in un negozio di lampadari, lui aveva 17 anni, e Fellini lo cercava. Lui era un po' strano, poi raccontava sempre le barzellette. Fellini gli fece un provino, gli è piaciuto e da lì ha iniziato.