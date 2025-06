Il regalo di battesimo si trasforma in una donazione per la Pediatria di Siena

Un gesto di amore e solidarietà trasforma il battesimo di Edoardo in un dono prezioso per la pediatria di Siena. La famiglia ha scelto di devolvere i regali del bambino alla struttura, in memoria di un momento difficile vissuto dal cuginetto, rafforzando così il valore della condivisione e del sostegno. Un esempio che ci ricorda quanto un semplice pensiero possa fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie.

Siena, 27 giugno 2025 – Un bel gesto di generosità fatto in occasione di un momento simbolico per la vita di un piccolo figlio. Una famiglia ha deciso di destinare il ricavato dei regali del battesimo del piccolo Edoardo alla Pediatria dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Salvatore Grosso. La decisione è stata presa in seguito ad un lungo ricovero del cuginetto di Edoardo nello stesso reparto, dove, sottolinea la famiglia, "ha potuto contare su un'eccellente accoglienza e sull'alta professionalità del personale". Nel dettaglio sono state donate tre poltrone e una bilancia, che saranno a disposizione per le esigenze di reparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il regalo di battesimo si trasforma in una donazione per la Pediatria di Siena

In questa notizia si parla di: battesimo - pediatria - siena - regalo

