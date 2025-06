Il questore Pennella ai saluti | lascia Ravenna per dirigere la questura di Modena

Il questore Lucio Pennella, figura di spicco nel panorama della sicurezza, si prepara a lasciare Ravenna per assumere il prestigioso incarico a Modena. La cerimonia di commiato di questa mattina ha evidenziato non solo il suo sincero ringraziamento ai cittadini per il supporto ricevuto, ma anche l’ammirazione e la stima di cui è stato oggetto. Un passaggio di testimone che segna un nuovo importante capitolo nella sua carriera e nella storia della nostra comunità .

Il questore Lucio Pennella è arrivato ai saluti, lasciando Ravenna per diventare questore di Modena. Nella mattinata di oggi si è svolta una breve cerimonia di commiato. "Il questore Pennella ha espresso un forte ringraziamento ai cittadini per l’affetto e la vicinanza ricevute in questi anni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

