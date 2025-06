Il pusher fantasma trovato mentre dorme in un giardino privato

carabinieri, mettendo fine a una lunga caccia, lo hanno sorpreso mentre dormiva indisturbato in un giardino privato. La scoperta ha rappresentato un colpo durissimo per il malvivente, noto per la sua abilità nel sfuggire alla giustizia. Questa vittoria dimostra che con determinazione e strategia, anche i più sfuggenti possono essere catturati. La vicenda rimane un esempio di come la vigilanza delle forze dell’ordine possa fare la differenza.

Nottata impegnativa quella tra il 26 e il 27 giugno per i carabinieri di Bressanone che, dopo giorni di ricerca, sono riusciti ad arrestare un “pusher fantasma”, noto per la velocitĂ con cui è sempre riuscito a fuggire alle forze dell’ordine. Almeno fino all’alba di questa mattina quando i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

