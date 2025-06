Il punto di primo intervento di Bibione potenzia le attività specialistiche

A partire da domani, il Punto di Primo Intervento di Bibione si trasforma, offrendo servizi ancora più completi e specializzati per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità ai visitatori e residenti. Inserito nel programma "Vacanze in Salute 2025" e sostenuto dal Comune di San Michele al...

