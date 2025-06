Il proprietario in vacanza l' appartamento avvolto dalle fiamme

Un incendio improvviso scuote Noventa Padovana: nel cuore della serata del 27 giugno, le fiamme avvolgono un appartamento in via Cellini mentre il proprietario, in vacanza in Sardegna, si trova all'estero. La paura e l’incertezza per i residenti sono palpabili. A lanciare l’allarme, i vicini preoccupati e pronti a intervenire. Restate con noi per scoprire come si è conclusa questa drammatica vicenda.

Il proprietario dell'appartamento in ferie in Sardegna, le fiamme avvolgono il suo appartamento. Paura stasera 27 giugno a Noventa Padovana. Attorno alle 20 si è sprigionato un incendio in un'abitazione all'interno di un condominio di via Cellini. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

