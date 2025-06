Il programma della ‘Settimana dei diritti umani’ e di Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty

Dal 14 al 20 luglio, Rovigo si trasformerà nel palcoscenico globale dei diritti umani, ospitando la terza edizione della “Settimana dei Diritti Umani” e la 28ª “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”. Con il tema “Resistenza e resilienza”, un’occasione unica per riflettere, confrontarsi e agire, il festival invita tutti a partecipare a un viaggio emozionante tra dibattiti, mostre e spettacoli dedicati al diritto alla protesta pacifica e alla libertà di espressione.

ROVIGO – Dal 14 al 20 luglio il centro storico di Rovigo sarà il cuore pulsante della terza edizione della "Settimana dei Diritti Umani", in concomitanza con la 28ª edizione di "Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty". Il tema del festival di quest'anno sarà "Resistenza e resilienza": due parole chiave che faranno da filo conduttore a dibattiti, mostre, proiezioni e spettacoli, con particolare attenzione al diritto alla protesta pacifica e alla libertà d'informazione. Una settimana densa di appuntamenti, tra riflessione civile, arte e partecipazione, per ribadire il valore centrale dei diritti umani nelle nostre comunità.

