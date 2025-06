Il programma del Castello di Santa Severa per l'estate 2025 | il calendario degli eventi in riva al mare

Scopri il magico incanto dell'estate 2025 al Castello di Santa Severa! Dal 1° luglio al 31 agosto, il suggestivo castello si trasforma in un palcoscenico all'aperto ricco di emozioni e sorprese. Con spettacoli gratuiti e alcune eccezioni a pagamento, questa rassegna promette momenti indimenticabili in riva al mare. Non perdere l'occasione di vivere un'estate all'insegna di cultura, musica e divertimento: continua a leggere per conoscere tutti gli eventi in programma!

Annunciata la rassegna d'eventi 2025 "Vivi il Castello di Santa Severa". A partire dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2025 gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, fatta eccezioni per alcuni eventi che sono a pagamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

