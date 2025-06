Il primo abito di Lauren Sanchez è di Schiaparelli Kim Kardashian pitonata in Versace | tutti i look e il dress code delle nozze a Venezia

Le celebrazioni per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono ufficialmente iniziate, annunciando un autentico show di glamour e stile sul Canal Grande di Venezia. Dai capi iconici come il primo abito di Lauren San­chez firmato Schiaparelli alle scelte audaci di Kim Kardashian in Versace, ogni dettaglio ha catturato l’attenzione di tutti. Scopriamo insieme i look mozzafiato e il dress code che hanno reso questa cerimonia indimenticabile nel mondo del red carpet.

Le celebrazioni sono iniziate e con esse la parata di stelle e di look da capogiro. La prima serata dei tre giorni di festeggiamenti per le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez ha trasformato il Canal Grande di Venezia in un red carpet a cielo aperto, con i paparazzi assiepati per catturare ogni dettaglio degli outfit scelti dagli illustri invitati. A dare il via a quello che sembra essere un "dress code" non ufficiale, ovvero il tema floreale, è stata la stessa sposa, Lauren Sánchez.

