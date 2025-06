Il Pride sfida Orban | Ue e campo largo volano a Budapest contro il divieto

Budapest si prepara a ospitare il Pride, una vibrante protesta contro il divieto imposto dal premier ungherese Viktor Orban che minaccia i diritti Lgbtq+. La manifestazione accende i riflettori sulla tensione tra Budapest, l'UE e le forze del campo largo italiano, con politici e attivisti pronti a volare in Ungheria per difendere i valori di libertĂ e inclusione. Un gesto forte che unisce diverse anime politiche in un messaggio di resistenza e solidarietĂ .

Budapest sarĂ teatro del Pride, in protesta contro la legge voluta dal premier ungherese Viktor Orban che impedisce ogni manifestazione in difesa dei diritti Lgbtq+. Una situazione che ha innescato scintille tra il primo ministro e Ursula von der Leyen, oltre ad aver risvegliato lo spirito delle varie frange della sinistra italiana che voleranno in Ungheria per prendere parte al corteo. Lo squadrone solidale vede uniti Pd, M5S, Azione, Avs, +Europa e Italia Viva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il Pride sfida Orban: Ue e campo largo volano a Budapest contro il divieto

In questa notizia si parla di: pride - orban - budapest - sfida

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Il Pride a Budapest sfida il no di Orban e lui si gioca tutto; Il Pride di Budapest si farà . Il sindaco va contro il divieto di Viktor Orbà n; Un'altra Ungheria è possibile, alla vigilia del Budapest Pride Laika sfida Orban con un'opera nel cuore della città .

Il Pride a Budapest sfida il no di Orban e lui si gioca tutto - Per la prima volta in quindici anni il leader in svantaggio nei sondaggi. Come scrive repubblica.it

“Another Hungary is possible”, la street artist Laika sfida Viktor Orbán - All’alba di oggi è apparso nel centro di Budapest un nuovo poster firmato dalla street artist Laika, dal titolo Another Hungary is Possible (“Un’altra Ungheria è possibile” ... Si legge su dire.it