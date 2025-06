Il prezzo del gas chiude in calo a 33,09 euro al megawattora

Il mercato del gas registra una significativa diminuzione, chiudendo a 3309 euro al megawattora, frutto della diminuzione delle tensioni geopolitiche. A Amsterdam, le quotazioni scendono del 2,7%, attestandosi a 33,09 euro al megawattora. Questa flessione offre un nuovo scenario di stabilità e opportunità , influenzando positivamente i consumatori e le imprese che cercano di ottimizzare i costi energetici.

Chiusura in calo per il prezzo del gas, con l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,7% a 33,09 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude in calo a 33,09 euro al megawattora

In questa notizia si parla di: prezzo - calo - euro - megawattora

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas segna una discesa all'avvio, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. Al mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il settore, i contratti Ttf registrano una flessione dello 0,12%, attestandosi a 35,7 euro.

Translate post #ULTIMORA | Il prezzo del gas chiude in calo a 35,40 euro al megawattora Ad Amsterdam le quotazioni sono in flessione dello 0,6% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

VENETO INDIETRO SUL FOTOVOLTAICO, MA IL GOVERNO PENSA AL NUCLEARE In Italia paghiamo l’energia elettrica tra le più care d’Europa: nel primo quadrimestre 2025 abbiamo toccato i 136,2 euro per megawattora, un record negativo. I dati dell'Age Vai su Facebook

Il prezzo del gas chiude in calo a 33,09 euro al megawattora; Il prezzo del gas chiude in calo a 33,09 euro al megawattora; Il prezzo del gas è in calo a 34,59 euro al megawattora.

Il prezzo del gas chiude in calo a 33,09 euro al megawattora - Chiusura in calo per il prezzo del gas, con l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche. ansa.it scrive

Il prezzo del gas è in calo a 34,59 euro al megawattora - Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,3% a 34,44 euro al megawattora, ai minimi da ... Lo riporta corrieredellosport.it