Il presidente Salerno svela i motivi dietro la scelta del nuovo manager, un talento ambizioso e preparato, seguito con attenzione negli ultimi tre anni. "Volevamo qualcuno che, oltre alle competenze sportive, portasse una mentalità giovane e innovativa," ha spiegato. Tra molti candidati qualificati, la decisione è ricaduta su Fracchiolla, un dirigente che incarna la nostra visione del calcio e della crescita. La sua filosofia si allinea perfettamente con i nostri obiettivi futuri.

"Cercavo un profilo giovane, ambizioso, preparato a livello sportivo ma anche culturalmente - ha spiegato il presidente Salerno - Parliamo di un dirigente che ha iniziato dal basso, facendo tanto settore giovanile, poi la Serie C, e anche un po’ di esperienza in B. Ho incontrato davvero tanti candidati, tutti preparatissimi e che avrebbero meritato di essere qui alla Reggiana, ma con Fracchiolla c’era anche la condivisione del tipo di calcio che Dionigi predilige, quindi la scelta è stata ancora più facile. Il tecnico che ci ha preso in Serie C e ci ha miracolosamente salvati, è un uomo verso cui dobbiamo avere eterna gratitudine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il presidente spiega la scelta del nuovo manager. "È ambizioso, lo seguivo da 3 anni»

