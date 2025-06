Il presidente del Liverpool | Il calcio è narrazione e la Premier League è una bella storia da raccontare

Il calcio, più di uno sport, è una vera e propria narrazione che unisce generazioni e passione. Il presidente del Liverpool, Tom Werner, lo sa bene: in un’intervista esclusiva al Times, dopo 15 anni di attesa, rivela come la Premier League sia una storia da raccontare, fatta di sogni, sfide e trionfi. A 75 anni, il miliardario americano guida il club verso nuovi successi, dimostrando che la magia del calcio va oltre il campo.

Il Times ha inseguito Tom Werner per 15 anni, per strappargli un’intervista. Per dire di quanto sia “unica” quella che pubblica oggi il giornale di Londra, indipendentemente dai contenuti. Werner ha 75 anni ed è il miliardario presidente americano del Liverpool ( che quest’anno ha rivinto la Premier, anche senza Klopp ). È anche il presidente del Fenway Sports Group, che possiede il club inglese e un sacco di altre cose tra cui i Boston Red Sox della Major League di Baseball, i Pittsburgh Penguins della National Hockey League, la Rfk Racing della Nascar e il Boston Common Golf della Tgl. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it