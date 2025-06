Il presidente del Congo propone Trump per il Nobel per la Pace

Un sorprendete riconoscimento internazionale scuote il panorama diplomatico: il presidente del Congo propone Donald Trump per il Nobel per la pace. La proposta arriva in seguito all'importante accordo di pace mediato dagli USA tra Congo e Ruanda, firmato a luglio e battezzato “Accordo di Washington”. Ma cosa significa questo gesto per il futuro della regione e delle relazioni internazionali? Scopriamolo insieme.

La decisione dopo l'accordo di pace mediato dagli USA tra Congo e Ruanda, che sarĂ firmato a luglio e prenderĂ il nome di "Accordo di Washington".

Trump, negoziato accordo di pace tra Congo e Ruanda - Entusiasmante svolta diplomatica: Donald Trump annuncia su Truth un storico accordo di pace tra Congo e Ruanda.

