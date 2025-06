Il presidente del Congo Félix Tshisekedi candida Donald Trump per il Nobel per la Pace

In un gesto inaspettato, il presidente del Congo, Félix Tshisekedi, ha candidato Donald Trump al Nobel per la Pace, celebrando l’accordo storico tra Congo e Ruanda mediato dagli Stati Uniti. Questa scelta sorprende e accende il dibattito sulla diplomazia e i premi nobel. Ma quali sono le ragioni di questa candidatura e cosa potrebbe significare per il futuro della pace nella regione? Scopriamolo insieme.

Il presidente del Congo Félix Tshisekedi ha candidato Donald Trump per il Nobel per la Pace dopo l’accordo tra il suo Paese e il Ruanda firmato oggi a Washington con la mediazione degli Stati Uniti. Lo ha annunciato una reporter congolese al presidente nello Studio Ovale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il presidente del Congo Félix Tshisekedi candida Donald Trump per il Nobel per la Pace

In questa notizia si parla di: presidente - congo - félix - tshisekedi

Rd Congo, l'ex presidente Kabila riappare nell'st tra i ribelli M23 - L'ex presidente della RDC, Joseph Kabila, riappare nell'est del paese in un momento di tensione crescente, incontrando i ribelli del gruppo M23 a Goma.

Dopo 30 anni di guerra arriva l'accordo di pace tra Ruanda e Congo con la mediazione degli Usa. Il Presidente del Congo, Felix Tshisekedi,candida Trump per il Nobel per la pace. Vai su X

Dopo 30 anni di guerra arriva l'accordo di pace tra Ruanda e Congo con la mediazione degli Usa. Il Presidente del Congo, Felix Tshisekedi,candida Trump per il Nobel per la pace. Vai su Facebook

Ruanda e Congo firmano la pace a Washington.