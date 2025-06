Il popolo non vuole il riarmo? Non importa | La politica deve saper prendere decisioni anche impopolari Poi ci rivediamo alle elezioni

In un mondo in cui la pace si difende con le armi e le decisioni politiche spesso sfidano la volontà popolare, si delinea uno scenario complesso e inquietante. La crescente insoddisfazione sociale, alimentata da servizi sanitari sempre più precari, rischia di esplodere da un momento all’altro. È fondamentale che i leader sappiano fare scelte difficili e impopolari, perché la stabilità di domani dipende da cui oggi. La vera sfida è capire se sapremo governare questa tensione prima che diventi incontrollabile.

