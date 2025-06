Il pixie cut ora cresciuto di Emma Stone è divino

Un haircut che incarna audacia e stile, dimostrando ancora una volta come Emma Stone sappia reinventarsi con classe e personalità.

Che Emma Stone sia sinonimo di eleganza e raffinatezza, lo avevamo già capito da un bel po’. Ma oggi tutto è stato confermato, per l’ennesima volta. L’attrice è apparsa immortalata in un post su Instagram, alle première di Eddington a Los Angeles, con un pixie cut naturalmente allungato, sospeso tra il rigore della forma netta e la libertà di ciocche corte leggere che le incorniciano il viso. Un taglio corto che ci ha tolto il fiato. Un haircut che si rivela l’ispirazione perfetta per i tagli estivi 2025, un equilibrio tra audacia e grazia. Scopriamone insieme le caratteristiche. Il taglio corto (ora cresciuto) di Emma Stone. 🔗 Leggi su Amica.it