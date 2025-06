Il pittore Ido Erani si racconta a Salotto blu | Per 15 anni fui obbligato a realizzare trecento opere all' anno

Il pittore Ido Erani, maestro forlivese célébré per la sua straordinaria prolificità e talento, si racconta con entusiasmo a Salotto Blu. Con 15 anni di impegno intenso, creando fino a 300 opere all’anno, Erani ha conquistato riconoscimenti nazionali e internazionali. Per celebrare i suoi sessant’anni di arte, inaugurerà una mostra personale il 1° agosto al Museo Pinacoteca di San Francesco, a San Marino. Un’occasione da non perdere per scoprire l’universo creativo di questo artista unico.

L'artista forlivese, molte volte vincitore di premi in Italia e all'estero, festeggerà i sessant'anni della propria prestigiosa carriera con un mostra personale che si aprirà il prossimo 1 agosto nella Repubblica di San Marino, presso il Museo Pinacoteca di San Francesco. Intervistato da Mario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: anni - pittore - erani - racconta

Addio a Stellario Baccellieri, pittore che ha dato lustro alla regginità; In mostra i quadri di Ivano Marescotti, 2 erano finiti nell’immondizia; Brokken, racconto l'Europa degli artisti prima della Ue.

Ido Erani, 60 anni d’arte:: "Un lavoro infaticabile" - Il Resto del Carlino - Ido Erani, 60 anni d’arte:: "Un lavoro infaticabile" Il pittore forlivese festeggerà domani, giorno del suo 80° compleanno: "E ora sto per inaugurare a San Martino una nuova mostra sull ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Ido Erani, 60 anni d’arte:: "Un lavoro infaticabile" - MSN - Una vita, quella del pittore forlivese Ido Erani, ricca di momenti importanti ed affascinanti, che verranno celebrati il giorno del suo ottantesimo compleanno che cade domani. Secondo msn.com