Il piano dei lavori straordinari Sette milioni la metà in asfalto Strade scuole e pure cimiteri

Varese si prepara a vivere un importante rinascimento urbano con un piano straordinario da 7 milioni di euro dedicato a strade, scuole e cimiteri. Lunedì partono i primi interventi sulle vie cittadine, segnando un passo decisivo verso una città più sicura e vivibile. Un progetto che si integra perfettamente con le grandi opere in corso, puntando anche su quei piccoli interventi capaci di migliorare immediatamente la qualità della vita di tutti i cittadini.

I primi interventi sulle strade partiranno lunedì. Prende il via a Varese il piano straordinario delle manutenzioni, un progetto da 7 milioni di cui 3,5 destinati alle asfaltature. "Un piano che si unisce a quello significativo realizzato lo scorso anno – spiega il sindaco Davide Galimberti presentando le attività – L’attenzione è massima per le grandi opere che stanno cambiando la città , ma anche per i piccoli interventi che rendono ancora più bella Varese e i suoi quartieri". Le asfaltature riguarderanno oltre 150mila metri quadrati di strade, a partire dalla viabilità principale come via Campigli, viale Borri, viale Belforte, via Marzorati e via Gasparotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it