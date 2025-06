Il petrolio recupera in avvio wti +0,69%

Il petrolio si risveglia tra le montagne russe dei mercati, recuperando terreno dopo i recenti cali grazie anche alla possibilità di un nuovo rinvio dei dazi Usa. Il WTI sale a 65,69 dollari al barile, con un incremento dello 0,69%, mentre il Brent si attesta a 68,15 dollari (+0,62%), offrendo segnali di speranza in un settore in costante evoluzione. Con questi movimenti, il mercato mostra una svolta positiva e nuove opportunità all'orizzonte.

Petrolio in recupero sui mercati dopo i forti ribassi dei giorni scorsi spinto anche dall'ipotesi di un nuovo rinvio dei dazi Usa. Il wti è scambiato a 65,69 dollari al barile, +0,69%. Il brent è a 68,15 dollari al barile (+0,62%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio recupera in avvio, wti +0,69%

In questa notizia si parla di: petrolio - avvio - recupera - barile

Il petrolio recupera in avvio, wti +0,69%; Il petrolio recupera in avvio, wti +0,69%; Borsa, avvio positivo per l’Europa. Recupera il petrolio.

Il petrolio recupera in avvio, wti +0,69% - Petrolio in recupero sui mercati dopo i forti ribassi dei giorni scorsi spinto anche dall'ipotesi di un nuovo rinvio dei dazi Usa. ansa.it scrive

Il petrolio è in recupero dopo il crollo di ieri, wti +1,62% - Iran, il petrolio recupera terreno: stamane il wti è scambiato a 65,41 dollari al barile (+1,62%), il brent è a 68,17 dol ... Segnala ansa.it