il pesce scorpione e le altre pericolose specie aliene che stanno invadendo i nostri mari

affascinante aspetto esotico, rappresenta una vera minaccia per l'ecosistema marino nostrano. Queste specie invasive, spesso introdotte accidentalmente o intenzionalmente, stanno alterando l'equilibrio delle nostre acque e richiedono azioni di monitoraggio e tutela tempestive. È fondamentale conoscere e difendere il nostro patrimonio marino per preservare la biodiversità e la sicurezza di tutti.

I mari italiani, un tempo scrigni di biodiversità mediterranea, stanno affrontando una trasformazione senza precedenti. Specie aliene, arrivate attraverso corridoi naturali come lo Stretto di Gibilterra o artificiali come il Canale di Suez, stanno colonizzando le nostre acque, portando con sé non solo una sfida ecologica, ma anche rischi per la salute umana. Tra queste, il pesce scorpione (Pterois miles), con le sue spine velenose e il suo aspetto spettacolare, è diventato il simbolo di questa invasione. Insieme a lui, il pesce palla maculato, il pesce coniglio scuro e il pesce coniglio striato sono al centro della campagna “Attenti a Quei 4!”, promossa da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e CNR-IRBIM (Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche). 🔗 Leggi su Quotidiano.net